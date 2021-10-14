Психолог объяснил с чем связан эффект дежавю

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Эффект дежавю испытывал в своей жизни каждый человек. Психолог Сергей Ключников связывает этот эффект с переживаниями и интуицией.

Нередко в незнакомом месте у человека возникает ощущение, что он точно здесь уже был. Также чувство дежавю может возникать при первой встрече с человеком, тогда лицо незнакомца кажется очень знакомым.

— Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание, — передает Пятый канал слова психолога.

Последователи восточных религий считают, что дежавю — это проявление «вибраций прежней жизни». Несмотря на это, Ключников поделился мнением, что эффект может быть и проявлением интуиции, из которого человек может извлечь для себя некую полезную подсказку.

— Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений, — заключил специалист.

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