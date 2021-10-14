Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Психолог объяснил с чем связан эффект дежавю

Виктория Храменкова

Общество
Психолог объяснил с чем связан эффект дежавю
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

Эффект дежавю испытывал в своей жизни каждый человек. Психолог Сергей Ключников связывает этот эффект с переживаниями и интуицией.

Нередко в незнакомом месте у человека возникает ощущение, что он точно здесь уже был. Также чувство дежавю может возникать при первой встрече с человеком, тогда лицо незнакомца кажется очень знакомым.

— Есть такое понятие, как синхрония сознания, когда какие-то переживания, которые имели место в прошлом, как бы синхронизируются с настоящим. Есть что-то похожее по настроению или внешним картинкам, и мозг это опознает как некое воспоминание, — передает Пятый канал слова психолога.

Последователи восточных религий считают, что дежавю — это проявление «вибраций прежней жизни». Несмотря на это, Ключников поделился мнением, что эффект может быть и проявлением интуиции, из которого человек может извлечь для себя некую полезную подсказку.

— Интуиция таким образом в зависимости от того, какое это событие, либо поощряет человека сделать то, что он задумал, поддерживает в его решении что-то сделать, либо, наоборот, предупреждает против какого-то человека, шагов, решений, — заключил специалист.

Во вторник, 12 октября, «ВМ» писала, как справиться с повышенной тревожностью. Психиатры обнаружили и описали уже более десятка разновидностей душевных недугов, связанных с последствиями повышенной тревожности.

Читайте также:
Психологипсихика человекасознание
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Самые вкусные домашние пироги

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте