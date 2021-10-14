Владимир Путин назвал большую ошибку США

Фото: Администрация президента РФ

США, используя доллар в качестве санкционного инструмента, совершают большую ошибку.Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.

— Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах, — сказал глава государства в интервью американскому телеканалу CNBC, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

Также глава государства сообщил, что когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, то у них у самих возникает тревога. Они думают, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом.

— И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт, — обратил внимание Путин.

Также в этом интервью президент РФ Владимир Путин назвал увеличение доходов граждан главной задачей в России. Глава подчеркнул, что власти будут действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики.