СМИ: Минобрнауки создаст методику изучения склонности учащихся к агрессии

Фото: Telegram / Mash

Минобрнауки должно разработать учебно-методические рекомендации по изучению склонности учащихся образовательных организаций к агрессии и насилию. Кроме того, необходимо увеличить в образовательных организациях число педагогов-психологов. Об этом в четверг, 14 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на решение правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Отмечается, что в России за последние десять лет уровень подростковой преступности снизился почти вдвое, но актуальной остается проблема агрессии, в которую входят и нападения, и подготовка нападений подростками на учащихся и педагогов.

За три года в стране зафиксировали 58 таких случаев. При этом 82 процента из них удалось предотвратить на стадии планирования.

— С учетом изложенного правительственная комиссия по профилактике правонарушений решила рекомендовать Минобрнауки России разработать учебно-методические материалы по теме «Методика проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий для изучения склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявления предпосылок формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи в РФ», — говорится в документе, имеющемся у газеты.

Также в образовательных учреждениях должно быть увеличено штатное количество педагогов-психологов, способных поговорить с учащимися.

Минобрнауки проинформирует комиссию о своем решении до 1 января 2022 года.

Стрельба в казанской школе

11 мая в гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек был госпитализирован с ранениями различной степени тяжести. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, который имел официальное разрешение на оружие. Его задержали вскоре после начала инцидента, им оказался местный житель Ильназ Галявиев.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

После этих событий также поступают сообщения о стрельбе у школ.

Так, столичная полиция задержала молодого человека, который стрелял рядом со школой по заброшенному зданию на Ленинском проспекте. По словам собеседника «ВМ», ружье стрелка оказалось страйкбольным.

Мужчина открыл стрельбу в школе в Москве, заступившись за дочь. Инцидент произошел в учебном заведении на улице Палехской, 10. Девушка поссорилась с группой одноклассников. Уже после уроков ребята подошли к ней поговорить и сделать замечание. Школьница сбежала домой и рассказала о случившемся отцу.

Мужчина взял оружие и пошел в школу. Там он выстрелил в воздух. По неподтвержденной информации, отец девушки работает в сфере охраны.