Около 87 тысяч учеников столичных школ находятся на дистанционном обучении

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 87 тысяч московских школьников используют в настоящее время дистанционную форму обучения из-за эпидемиологической ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на карантин также были отправлены 870 столичных дошкольных групп, в которых обучается около 23 тысяч малышей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что ни одну московскую образовательную организацию полностью не закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что в десяти столичных школах будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые тесты были запланированы уже на четверг, 14 октября. Об этом в среду, 13 октября, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.