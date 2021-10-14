Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Около 87 тысяч учеников столичных школ находятся на дистанционном обучении

Полина Долганова

Город
Около 87 тысяч учеников столичных школ находятся на дистанционном обучении
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Около 87 тысяч московских школьников используют в настоящее время дистанционную форму обучения из-за эпидемиологической ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 14 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

— По состоянию на 14 октября 2021 года более 3 тысяч учебных классов в столичных школах находятся на дистанционном обучении в связи с введением карантина по коронавирусной инфекции. Это почти 87 тысяч учеников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на карантин также были отправлены 870 столичных дошкольных групп, в которых обучается около 23 тысяч малышей, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что ни одну московскую образовательную организацию полностью не закрыли на карантин из-за распространения коронавируса.

Накануне сообщалось, что в десяти столичных школах будут проводить бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Первые тесты были запланированы уже на четверг, 14 октября. Об этом в среду, 13 октября, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Она отметила, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них. Потому что младшее поколение часто переносит болезнь бессимптомно.

1/2
2/2
Читайте также:
ШколыДетидистанционная форма обучения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Виктор Галустян
Виктор Галустян

Расскажем, чем живет город

Никита Миронов
Никита Миронов

Собчак — звезда, которой мы достойны

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Полная Лампедуза

Игорь Афонин
Игорь Афонин

Пандемия сплотила жильцов

Александр Лосото
Александр Лосото

Роман Ковалев. Настоящий герой из толпы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Собчак права. Так поступил бы каждый

Все мнения
О проекте