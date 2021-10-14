Массовая акция протеста сторонников Саакашвили прошла в Тбилиси

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Многотысячный митинг сторонников бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошел в четверг, 14 октября, на центральной площади Тбилиси. Организатором акции выступила местная оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Во время мероприятия на оборудованных мониторах появлялись обращения украинских политиков Юлии Тимошенко и Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они поддержали бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области и призвали к его освобождению. В ответ на такие призывы участники митинга аплодировали и выкрикивали лозунги.

Массовая акция прошла спокойно.

— Мы все вновь соберемся тут 30 октября, и то, как мы поступим, будет зависеть от «Грузинской мечты» (правящая партия Грузии — прим. «ВМ»)... Сейчас мы морально победившие, а политическую победу будем праздновать через несколько дней, — заявила председатель митингующей партии Ника Мелия, передает РИА Новости.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Михаила Саакашвили 1 октября. Позже местное телевидение сообщило, что Саакашвили находится в тбилисской тюрьме. После своего задержания он объявил голодовку.

Михаил Саакашвили является фигурантом двух уголовных дел: об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. По ним его уже заочно осудили и приговорили к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Также Саакашвили фигурирует в уголовных делах о растрате госбюджета Грузии, разгоне оппозиционного митинга в 2007 году и погроме в телекомпании «Имеди». По ним еще не прошли заседания суда и не вынесены приговоры. Кроме того, его обвиняют в незаконном пересечении госграницы Грузии.