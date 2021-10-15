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На всех станциях метро Москвы 15 октября заработает система оплаты Face Pay

Юлия Курганова

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На всех станциях метро Москвы 15 октября заработает система оплаты Face Pay
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Турникеты с функцией оплаты проезда при помощи системы распознавания лиц Face Pay в пятницу, 15 октября, заработают на всех станциях московского метрополитена. К новому сервису подключили около 240 станций на 14 линиях метро.

Чтобы воспользоваться новой технологией оплаты, пассажиру необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы», привязать банковскую карту, транспортную карту «Тройку» и загрузить свое фото. Во время регистрации в сервисе снимок лица пассажира автоматически переводится в зашифрованный биометрический ключ. Если при оплате проезда он совпадает с ключами из базы данных, то створки турникета открываются, передает ТАСС.

В столичном департаменте транспорта заверили, что биометрические ключи обрабатываются в защищенном контуре на отдельных серверах в соответствии с законом по хранению и обработке персональных данных. Списание средств происходит автоматически при получении запроса от системы Face Pay.

Заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявлял, что технология распознавания лиц надежна, а пройти через турникет по чужому фото невозможно.

Появилась возможность оплачивать услуги на Ленинградском вокзале с помощью лица. Пассажиры, которые отправляются в путешествия с этого вокзала в Москве через бизнес-зал, могут оплатить услуги с помощью системы распознавания лиц.

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