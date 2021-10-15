Андрей Бочкарев сообщил, что на ЗИЛе возводится последняя опора нового моста через Москву-реку

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, затон Новинки Карта всех событий

Последняя опора нового моста через Москву-реку возводится на территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом в пятницу, 15 октября, заявил заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в рамках развития улично-дорожной сети территории бывшего завода ЗИЛ ведется строительство дорог в зоне жилой застройки в северной и южной части промзоны. Одновременно с этим возводится мост длиной более 600 метров через старое русло Москвы-реки. Уже завершено возведение восьми из девяти опор моста, ведется строительство подпорных стен, стапеля для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролета, стапель собран на 65 процентов, рассказал он.

По его словам, мост соединит набережную Марка Шагала и Проектируемый проезд № 4062. Он станет частью магистральной улицы и обеспечит транспортную доступность территории бывшего завода.

— Полностью завершить строительство моста и формирование улично-дорожной сети на территории ЗИЛ планируется до конца 2023 года, — отметил Бочкарев.

Мост строят из пролетных строений двух типов. Металлические будут располагаться над водной гладью, а железобетонные разместятся со стороны берегов. А акватории затона Новинки мост поддержат две русловые опоры, заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

До этого сообщалось, что на территории бывшей промышленной зоны ЗИЛ возведут детский сад с необычным фонарем из молочного стекла. Он сможет освещать все вокруг в ночное время суток. К настоящему моменту специалисты уже приступили к строительству детского сада. После ввода объекта в эксплуатацию его передадут городу.