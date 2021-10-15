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Родители могут отказаться от экспресс-теста ребенка в школе при одном условии

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Родители могут отказаться от экспресс-теста ребенка в школе при одном условии
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В столичных школах началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Родители школьников могут отказаться от него, но для этого нужно регулярно приносить ПЦР-тесты из других мест, сообщили в пятницу, 15 октября, в департаменте образования столицы.

— Если ребенок или родители не хотят проходить экспресс-тестирование в школе, то родители по желанию могут сами провести тестирование своему ребенку в рамках установленного школой графика в специально отведенном месте и в присутствии сотрудника школы или раз в две недели могут приносить результаты отрицательного ПЦР-теста ребенка, сданного в поликлинике или частной клинике, — рассказали в пресс-службе РИА Новости.

До этого сообщалось, что при экспресс-тестировании детей на коронавирус в московских школах соблюдаются все необходимые санитарные меры. Например, учителям будут выдаваться маски и перчатки для проведения процедуры тестирования.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим.

О старте пилотного проекта бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 сообщила в среду, 13 октября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

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