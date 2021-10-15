Одиннадцать домов в Москве обеспечат газом по резервной схеме из-за пожара на подстанции

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В Москве 11 домов остались без газа из-за крупного пожара на газовой подстанции, расположенной на юго-западе столицы. Их переведут на резервную схему газоснабжения. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

— Для ликвидации возгорания на ГРП «Виллар» на улице Грина в районе Северное Бутово была прекращена подача газа по подводящим газопроводам к 11 домам. В настоящее время ведутся работы по переводу домов на резервную схему газоснабжения, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

Отмечается, что работы могут занять до пяти часов.

Пожар произошел на газовой подстанции, расположенной на улице Грина, дом 1, корпус 8. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 11:40. Подача газа к станции была отключена. Сведений о пострадавших не поступало.

По словам источника «ВМ», пожар по указанному адресу имел два очага возгорания ­— сама подстанция и припаркованный рядом с ней автомобиль. В первом случае площадь возгорания оценивалась в 10 квадратных метров, во втором — в три.