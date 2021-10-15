Иммунолог предположил, как изменятся рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

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Следующие рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавируса будут связаны с изменением условий госпитализации. Такое мнение высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Думаю, что будут двигаться в сторону более тщательного отбора пациентов на госпитализацию. Все меньше пациентов со среднетяжелым течением будет попадать в больницу в связи с пиком пандемии, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что последняя — тринадцатая по счету — редакция рекомендаций не содержит ничего революционного.

Эксперт отметил, что навряд ли для российских регионов актуально главное изменение, касающееся использования моноклональных антител на раннем этапе заболевания у людей с риском тяжелого течения болезни. Эти препараты дорогие, и ожидать их массового применения не стоит.

Он также отметил, что доказательств эффективности использования противовирусных моноклональных антител нет. В ходе исследований было зафиксировано либо полное отсутствие эффекта, либо слабый эффект.

До этого стало известно, что пять миллионов человек уже вакцинировались от COVID-19 в Москве.