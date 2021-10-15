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Посвященный противодействию терроризму образовательный форум пройдет в Москве

Виктория Сикерина

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Посвященный противодействию терроризму образовательный форум пройдет в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Ежегодный форум «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» состоится в Москве в начале ноября 2021 года в дистанционном формате. Мероприятие проведут в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ. Об этом стало известно в пятницу, 15 октября.

В программе форума предусмотрено обсуждение представителями антитеррористических комиссий и систем образования регионов России актуальных вопросов по данной тематике. Также участники поделятся личным опытом о противодействии терроризму среди молодежи.

Уточняется, что организаторы мероприятия — аппарат национальных антитеррористических комиссий и систем образования, московские департаменты региональной безопасности и противодействия коррупции и образования и науки города, а также городской психолого-педагогический центр.

На официальном сайте мэра Москвы заключили, что на форум пригласили представителей органов власти, антитеррористических комиссий субъектов России и деятелей в области науки и образования.

Также 14 октября стало известно, что Государственный музей Пушкина представит выставку «Художник Богданов Е. В.». Мастер окончил московскую среднюю художественную школу при Институте имени Сурикова, а затем — Строгановское училище. Евгений Владимирович является заслуженным художником, лауреатом премии правительства Москвы в области литературы и искусства.

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