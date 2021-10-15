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Роспотребнадзор сократил до суток срок исследований на COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор сократил до суток срок исследований на COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Роспотребнадзор сократил до 24 часов срок выполнения исследования на коронавирус с момента поступления материала в лабораторию. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой в пятницу, 15 октября.

— Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

В торговых центрах столицы и МФЦ открыто уже 20 пунктов. 18 октября жителям станут доступны еще 30 таких точек, что позволит масштабно охватить население, подчеркнул мэр.

Роспотребнадзор сократил до суток срок исследований на COVID-19

Собянин добавил, что около четырех процентов новых случаев заражения коронавирусом выявляют именно с помощью быстрых тестов.

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