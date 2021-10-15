Роспотребнадзор сократил до суток срок исследований на COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Роспотребнадзор сократил до 24 часов срок выполнения исследования на коронавирус с момента поступления материала в лабораторию. Это следует из постановления главы ведомства Анны Поповой в пятницу, 15 октября.

— Абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

15 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19. Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

В торговых центрах столицы и МФЦ открыто уже 20 пунктов. 18 октября жителям станут доступны еще 30 таких точек, что позволит масштабно охватить население, подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что около четырех процентов новых случаев заражения коронавирусом выявляют именно с помощью быстрых тестов.