Жителям столицы рассказали об архитектурных особенностях дома Zilart Tower

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Фасад небоскреба Zilart Tower на юге Москвы выполнили с одновременным применением стеклянных и металлических конструкций треугольной формы. Такая технология позволяет формировать сплошную поверхность без швов и стыков. Об этом в пятницу, 15 октября, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Специалист отметил, что здание внешне похоже на сужающуюся к верхним этажам башню с массивным бетонным основанием.

— Она играет ключевую роль в градостроительной структуре обновляемой территории полуострова ЗИЛ. Структурное остекление создает эффект цельного строения, однако визуально делает здание более легким. В треугольные пилоны будет встроена ночная подсветка, которая позволит зданию быть заметнее в темное время суток, — заявил Сергей Кузнецов.

Сейчас специалисты выполняют работы по остеклению новостройки. Среди преимуществ такой технологии архитектор отметил отсутствие выделяющихся рамок и большее количество естественного света в помещениях здания, что позволит экономить электроэнергию в будущем.

— На фасаде нет щелей и зазоров, а значит, он почти не загрязняется и меньше забивается пылью... Фасад, выполненный по технологии структурного остекления, меньше обычного подвержен влиянию негативных условий внешней среды: он не деформируется от перепадов температур или сильных осадков, — заключили в пресс-службе Москомархитектуры.

Ранее Сергей Кузнецов сообщил, что московский бизнес-центр на проспекте Вернадского «Академик» стал победителем в именитой международной архитектурной премии ABB Leaf Awards. Он подчеркнул, что такую награду впервые получил российский проект.