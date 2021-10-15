Самолет из Сочи в Москву задержали из-за информации о «минировании» борта

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Самолет, следующий по маршруту Сочи — Москва, задержали примерно на полтора часа из-за сообщения о «минировании» воздушного судна. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи в пятницу, 15 октября.

Уточняется, что во время получения сведений о бомбе борт находился в воздухе и летел из столичного аэропорта Домодедово на черноморский курорт. По приезде самолет тщательно проверили. Информация о «минировании» в результате не подтвердилась.

— В 18:13 от руководителя полетов поступила информация о минировании воздушного судна авиакомпании S7, летевшего из аэропорта Домодедово в Сочи... После проверки самолета информация о минировании не подтвердилась. Из-за сложившейся ситуации вылет рейса 2048 Сочи — Москва задержался, — объяснили в пресс-службе.

На борту находился 161 пассажир, в их числе 10 несовершеннолетних.

ТАСС со ссылкой на сообщение аэропорта добавило, что аэропорт Сочи продолжил работу в привычном режиме.

Еще один внештатный случай произошел во вторник, 12 октября, во Владивостоке. Самолет DHC-6, принадлежащий авиакомпании «Аврора», сбил лису в международном местном аэропорту.