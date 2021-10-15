Самолет сбил лису в аэропорту Владивостока

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Самолет DHC-6, принадлежащий авиакомпании «Аврора», сбил лису в международном аэропорту Владивостока. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Известно, что инцидент случился во вторник, 12 октября.

— В 19:58 (12:58 мск) во время руления воздушного судна авиакомпании «Аврора» DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы, — цитирует сообщение РИА Новости.

В аэропорту отметили, что происшествие не помешало передвижению воздушного транспорта и аэропорт работал в штатном режиме.

В настоящее время ведется расследование инцидента.

Столичные спасатели все еще ловят дикую лису в здании Сретенского монастыря в Москве. Во вторник, 28 сентября, «Вечерней Москве» прокомментировали ситуацию в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по городу (ГОЧСиПБ).

— Спасатели АСО № 2 Пожарно-спасательного центра столицы приложили все усилия по отлову лисы на территории Сретенского монастыря. Но проворный хищник проник под крышу здания, — рассказали «ВМ» в пресс-службе ведомства.

По словам пресс-секретаря, чтобы отловить зверя, спасателям было необходимо вскрыть кровлю, но настоятель монастыря не дал на это согласия.

— Как только хищник покинет укрытие, церковнослужители сразу же сообщат об этом в службу 112, а работники центра вновь продолжат работы по отлову дикого животного, — заключили в департаменте.

В конце сентября сообщалось, что дикая лиса атаковала территорию Сретенского монастыря в центре Москвы, которая безобразничала и распугивала прихожан. Поимкой животного занимались столичные спасатели.