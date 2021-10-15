Мужчина погиб, врезавшись на автомобиле в дерево на юго-западе Москвы
На Молодцовском проезде 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фиеста», не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм он скончался. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сказано в Теlegram-канале Госавтоинспекции Москвы.
Вечером 15 октября три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Из-за ДТП перекрыты четыре полосы движения транспорта в сторону центра Москвы.
В четверг, 14 октября, в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года. Таким нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.
При этом в столице с начала 2021 года обнаружили примерно 11 тысяч транспортных средств с прекращенной регистрацией. Передвижение таких автовладельцев по улицам Москвы пресекли сотрудники автоинспекции.