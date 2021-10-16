Оскорбившего женщину-контролера на Павелецком вокзале мужчину арестовали

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Мужчину, который оскорбил женщину-контролера на Павелецком вокзале, арестовали на 15 суток. Об этом сообщили в пятницу, 15 октября, в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Женщина-контролер 12 октября осуществляла контроль за соблюдением масочного режима на Павелецком вокзале. Мужчина-нарушитель вырвал постановление из рук контролера, несколько раз оскорбил ее, начал издеваться и препятствовать работе. Нарушитель действовал в компании сообщников, которые снимали происходящее на камеру.

Вскоре оскорбившего контролера мужчину задержали.

По решению Замоскворецкого районного суда он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и получил наказание в виде ареста сроком на 15 суток, сообщает агентство «Москва».

— Любое насилие в отношении наших работников — недопустимо. Каждый контролер ГКУ «Организатор перевозок» имеет при себе видеорегистратор, который фиксирует рабочий процесс, в том числе подобные инциденты. Те, кто проявляют агрессию по отношению к нашим работникам, будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с законом, — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Контроль за соблюдением масочного режима усилили в столичном транспорте. Такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей. Для контроля соблюдения масочного режима в общественном транспорте задействовали весь штат контролеров ГКУ «Организатор перевозок» и сотрудников службы безопасности метро.