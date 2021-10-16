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В Гидрометцентре сообщили, когда ожидается первый снег в столице и Подмосковье

Юлия Курганова

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В Гидрометцентре сообщили, когда ожидается первый снег в столице и Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики прогнозируют во вторник, 19 октября, снег в столичном регионе. Но снегопада и установления снежного покрова ожидать не стоит. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

— Уже есть вероятность, что выпадет мокрый снег при положительной температуре, а при отрицательной температуре — снег. Это, конечно, небольшие осадки. Речь о снегопадах не идет, — сказала она.

Синоптик отметила, что снег возможен в утренние часы и ночью 19 октября, так как ночная температура будет отрицательной. Ожидается, что столбик термометра опустится до двух-четырех градусов мороза со вторника по четверг.

Макарова также сообщила, что в Московском регионе в четверг возможно потепление до 14 градусов тепла, сообщает ТАСС.

«Желтый» уровень опасности из-за ветра объявили в столичном регионе до субботы. В столице и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра до вечера 16 октября. Порывы ветра будут достигать в Москве 15–17 метров в секунду. Предупреждение действует с 20:00 14 октября до 20:00 16 октября.

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