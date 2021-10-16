Американский конкурс красоты убрал Собчак из ведущих после скандального ДТП

Фото: instagram/xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак была приглашена в Лос-Анджелес в качестве ведущей конкурса красоты Miss Russian USA. Первую красавицу среди русскоязычных эмигранток должны были выбрать 15 октября. Но буквально накануне конкурса Собчак заменили певицей Анной Седоковой. Об этом сообщается на странице конкурса в Instagram.

Собчак заявила о «жестких угрозах» в адрес ее семьи после ДТП в Сочи. Она рассказала, что ей и ее семье стали поступать «очень жесткие угрозы».

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.