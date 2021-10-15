Собчак заявила о «жестких угрозах» в адрес ее семьи после ДТП в Сочи

Фото: Вечерняя Москва

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ей и ее семье поступают «очень жесткие угрозы» после ДТП в Сочи.

— Почти все так, только речь не только о слежке, а о прямых и очень жестких угрозах мне и моей семье, — написала она в своем Telegram-канале.

15 октября в Росгвардии сообщили, что Собчак посетила главное управление ведомства по Москве из-за якобы слежки за ней неизвестными. Ведомство рекомендовало ей действовать в соответствии с законодательством. При наличии причин Собчак посоветовали написать заявление в органы внутренних дел.

Видео: Вечерняя Москва

15 октября адвокат телеведущей уведомил полицейских, что она не может поехать на очную ставку по состоянию здоровья. В связи с этим ее посещение МВД в Сочи перенесено на следующую неделю.

Однако, как сообщил источник «ВМ», 15 октября, несмотря на свое якобы плохое самочувствие, Собчак посетила здание ГУ Росгвардии в Москве. Что происходило в ведомстве, доподлинно неизвестно.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди, и намерена связаться с их родными.

Водитель автомобиля Mercedes признал свою вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Его отпустили под подписку о невыезде.