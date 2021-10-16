Три человека пострадали в аварии на Киевском шоссе с участием трех машин

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27-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

На 27-м километре Киевского шоссе, в сторону центра, водитель автомобиля Toyota совершил наезд на стоящие в результате «мелкой» аварии машины Skoda с прицепом и «ВАЗ». Об этом сообщили в пятницу, 15 октября, в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Уточняется, что после «мелкого» ДТП прошло не более трех минут и участники происшествия не успели выставить знак аварийной остановки.

Пострадали два пассажира и водитель автомобиля «ВАЗ». По предварительным данным, у них нетяжелые травмы — ссадины, ушибы и сотрясение головного мозга. На момент столкновения все они находились в машине, отмечается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

15 октября сообщалось, что три автомобиля столкнулись на Киевском шоссе. Уточнялось, что в происшествии один человек получил травмы.

Мужчина погиб, врезавшись на автомобиле в дерево на юго-западе Москвы. На Молодцовском проезде 28-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фиеста», не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От полученных травм он скончался.

14 октября в столичной ГИБДД составили портрет типичного нарушителя правил дорожного движения (ПДД). Для его составления использовали статистику нарушений на дорогах Москвы по итогам девяти месяцев 2021 года. Таким нарушителем оказался мужчина в возрасте 26–35 лет со стажем вождения более 10 лет, имеющий среднее специальное образование и рабочую профессию.