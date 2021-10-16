«Чайхону Микс-Макс» на севере Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 8к2 Карта всех событий

Нарушение мер профилактики коронавируса выявили сотрудники Роспотребнадзора в «Чайхоне Микс-Макс» на Ленинградском шоссе. Об этом сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО Изабелла Мелконян.

Она рассказала, что сотрудники ведомства проводили контрольно-надзорные мероприятия в данном заведении и выявили грубейшие нарушения антиковидных мер.

— В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями заведение опечатано, материалы переданы в суд, — сказала Мелконян.

Эксперт также объяснила, что данные нарушения относятся к части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Владельцу заведения грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

— В связи с осложнением эпидемиологической ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, управлением Роспотребнадзора по Москве усилен контроль за выполнением противоэпидемических мероприятийв столице, — добавила Мелконян.

Видео: Пресс-служба Роспотребнадзора

По состоянию на 12 октября столичный Роспотребнадзор возбудил 30 административных дел за нарушение мер профилактики распространения коронавирусной инфекции в общественных местах: кафе, ресторанах, спортивных залах и многих других. Уточняется, что три объекта сотрудники опечатали, а в отношении трех владельцев составили протоколы, запрещающие деятельность.

Кроме того, 12 октября глава департамента торговли и услуг Москвы, первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что контроль за соблюдением антиковидных мер в Москве будет продолжен. Он напомнил, что во всех развлекательных заведениях должны измерять температуру сотрудников и посетителей на входе, столы должны быть расставлены на 1,5 метра друг от друга. Немерюк также подчеркнул, что все гости и работники должны соблюдать масочный режим.