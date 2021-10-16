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Народный календарь. Почему опасно выходить из дома 17 октября

Анна Михалюк

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Народный календарь. Почему опасно выходить из дома 17 октября
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17 октября Православная церковь чтит память священномученика Иерофея, епископа Афинского, который был советником или членом Ареопага.

Восточные славяне говорили, что 17 октября — это неблагоприятный день. В этот осенний день люди старались не выходить из дома без крайней необходимости, они опасались беды. Запрещается отправляться в лес в эту дату, говорят, что там бушует лесной дух.

Не доверяйте незнакомым людям, особенно, если они будут уговаривать вас совершить безумный поступок. Существует большой риск, что вас могут обмануть.

Нельзя сегодня злоупотреблять спиртными напитками. Не играйте свадьбу в этот день, в противном случае брак будет обречен на несчастье.

Приметы погоды:

Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.

Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему опасно выходить из дома 17 октября

Именины отмечают: Дмитрий, Михаил, Павел, Василий, Вероника, Степан, Петр, Яков, Тихон, Николай.

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