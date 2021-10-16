АТОР раскрыла подробности состояния попавших в ДТП в Турции россиян

Фото: youtube.com/112NHN

Состояние попавших в ДТП в Анталье российских туристов оценивается как хорошее. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в субботу, 16 октября.

— Травмы получили экскурсовод и семь российских туристов. Их доставили в ближайшее медучреждение для оказания помощи, — рассказала представитель ассоциации.

Их состояние, по словам Ломидзе, оценивают как хорошее. Данные о поступлении в больницу семи россиян подтвердили и в генконсульстве России в Анталье, отмечает РИА Новости.

16 октября сообщалось, что российские туристы попали в аварию с автобусом в районе Манавгат. По данным СМИ, инцидент случился из-за того, что водитель туристического автобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

Автобус занесло на повороте, после чего он съехал с трассы и перевернулся. Пассажирам удалось выбраться из перевернутого автобуса через лобовое стекло.

2 августа в Турции произошло еще одно ДТП с участием автобуса. В нем находились 22 российских туриста, среди них было девять детей.

По предварительным данным, которые приводит генконсульство России в Анталье, водитель не справился с управлением, а затем выехал на встречную полосу, в результате транспортное средство перевернулось.