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Пересильд и Шипенко вернутся на Землю раньше запланированного

Иван Юминов

Общество
Пересильд и Шипенко вернутся на Землю раньше запланированного
Фото: Twitter / Thom_astro

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд прилетят на Землю на корабле «Союз МС-18» на минуту раньше, чем планировалось. Об этом сообщили в Роскосмосе в субботу, 16 октября.

— По уточненным данным... расстыковка ожидается в 04:14 по Москве, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 по Москве и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 по Москве в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган, — отмечается на сайте Роскосмоса.

4 октября Роскосмос утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС для съемок фильма «Вызов». Киногруппа в составе Пересильд, Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова проведет на космической станции около десяти дней.

13 октября Пересильд, Шипенко и космонавт Олег Новицкий начали тренировки по возвращению с МКС. Как утверждают представители Роскосмоса, команда должна быть подготовлена к любой нештатной ситуации в соответствии с рекомендациями экспертов из Центра управления полетами.

Замначальника Центра подготовки космонавтов — командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко рассказал, что реабилитация Шипенко и Пересильд может занять примерно десять дней после возвращения на Землю.

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