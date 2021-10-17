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Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Почти 30 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах
Фото: Pexels

Почти 30 рейсов было задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внуково был задержан один рейс и четыре отменено, в Домодедово фиксируется задержка пяти рейсов, а также сообщается о двух отмененных. В аэропорту Шереметьево было задержано шесть рейсов и отменено пять.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Восстановление воздушных маршрутов запланировано на 9 ноября.

Теперь на Багамы можно будет улететь из Москвы два раза в неделю. При этом в Иран самолеты будут отправляться трижды в неделю из столицы и единожды в неделю из Сочи.

Также 9 ноября Россия снимет ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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