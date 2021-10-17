За сутки в России выявили более 34 тысяч случаев коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 34 303 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,5 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране также зафиксировали 997 летальных исходов из-за COVID-19.

После прохождения лечения от коронавируса за сутки в России полностью поправились 18 717 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в столице выявили 6740 случаев коронавируса.

На систему здравоохранения России в настоящее время наложена огромная дополнительная нагрузка, однако ее можно снизить, если граждане будут вакцинироваться от COVID-19. Об этом в среду, 13 октября, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что вакцина также помогает избежать летальных исходов. Несмотря на нынешний рост числа заболевших, всем необходимо успеть защитить себя методом вакцинации.

В России были зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса («ЭпиВакКорона-Н») 26 августа.