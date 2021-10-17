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Столичные врачи вылечили от коронавируса 3206 пациентов за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили от коронавируса 3206 пациентов за сутки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса 3206 пациентов за последние 24 часа. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в Telegram-канале опештаба Москвы.

Всего с начала пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в городе полностью выздоровели 1 532 919 человек.

За последний день в Москве выявили 6740 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За сутки были госпитализированы 1357 горожан, 70 пациентов скончались. По состоянию на 17 октября на аппарате искусственной вентиляции легких находится 631 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе 18 октября откроют еще 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в пятницу, 15 октября, во время осмотра уже открытого центра вакцинации от заболевания в Государственном универсальном магазине (ГУМ) и пункта быстрого тестирования.

Глава города отметил, что в настоящее время экспресс-тесты показывают достоверный и эффективный на 80 процентов результат.

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