Кинотеатр «Художественный» поприветствовал Пересильд и Шипенко надписью на фасаде

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

На фасаде кинотеатра «Художественный» появилась приветственная надпись, адресованная актрисе Юлии Пересильд и режиссере Клима Шипенко, которые в воскресенье, 17 октября, вернулись из космоса.

— С возвращением, Юлия и Клим!, — написано на электронной панели на фасаде кинотеатра.

17 октября космический корабль «Ю. А. Гагарин» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким на борту приземлился в Казахстане.

Специалисты оценили состояние членов киноэкипажа после приземления как удовлетворительное. Их на трех вертолетах доставили в аэропорт Караганды, откуда их отправят в Звездный городок для реабилитации. На всем пути экипаж сопровождают медицинские работники.

На станции остались россияне Петр Дубров и Антон Шкаплеров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина рассказала, с каким трудностями киноэкипаж может столкнуться после посадки.