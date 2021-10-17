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Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Виктория Храменкова

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Около 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Почти 30 рейсов было задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что во Внуково задержано три рейса и четыре отменено, в Домодедово — четыре рейса задержали и три отменили. Также в Шереметьево было задержано семь рейсов, а отменено восемь.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Россия возобновит авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Таиландом и Швецией. Восстановление воздушных маршрутов запланировано на 9 ноября.

В воскресенье, 17 октября, вступил в силу приказ, который вносит изменения в правила вывоза детей за границу. Согласно постановлению, теперь отец и мать ребенка могут выразить свое несогласие на выезд дитя из страны. Запрет может быть не только общим, но и распространяться на конкретные страны и временные промежутки.

Кроме этого, постановление сократило срок обработки заявлений с пяти до двух дней

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