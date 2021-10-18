Столичные школы возглавили рейтинг детского движения WorldSkills Russia

Колледж архитектуры и строительства

Двадцать столичных школ и колледжей вошли в топ-100 лучших образовательных организаций юниорского движения WorldSkills Russia по итогам прошлого учебного года.

Подобный рейтинг в текущем году был сформирован впервые. При его составлении учитывалось участие учеников в возрасте от 12 до 14 лет в турнирах профессионального мастерства. Всего в список попали школы из 38 субъектов РФ. Московские образовательные учреждения оказались на лидирующих позициях в списке.

— Успехи столичных школьников и студентов на чемпионатах WorldSkills различных уровней — от городского до международного — подтверждают высокое качество столичного образования. Это доказывает и включение сразу 20 колледжей и школ столицы в федеральный рейтинг юниорского движения WorldSkills Russia, — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Александр Тверской.

Среди колледжей в список попали пять учреждений: Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова и другие. Также специалисты высоко оценили юниорское движение в пятнадцати школах Москвы: № 152, школа «Дмитровский», кадетская школа-интернат № 1 «Первый московский кадетский корпус» и так далее.

Как рассказал директор Московского государственного образовательного комплекса Игорь Артемьев, большое значение в получении такой награды имеет система городского образования. Так, например, колледжи столицы имеют качественную материальную базу, предоставляют ученикам возможность развивать практические навыки, а также оборудованы высокотехнологичной техникой, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

В этом году абитуриенты столичных колледжей чаще всего подавали документы на обучение по IT-специальностям. Конкурс составил 30 человек на место. Об этом в субботу, 2 октября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, высокий конкурс на данные специальности объясняется тем, что выпускники с профтехобразованием имеют возможность получить востребованную профессию, а также более надежные гарантии на трудоустройство.