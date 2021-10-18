Рафик Загрутдинов: Строительство гимназии на улице Цандера подходит к концу

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Цандера Карта всех событий

Строительство нового здания гимназии на 550 учеников на улице Цандера подходит к концу. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, гимназия завершена уже более чем на 90 процентов.

В настоящее время специалисты отделывают внутреннюю часть объекта, устраивают инженерные системы, а также благоустраивают территорию рядом с образовательным учреждением.

Отмечается, что в школе будут обучаться старшеклассники. Внутри здания можно будет найти кабинеты с ноутбуками для гимназистов, кабинеты для обучения естественным наукам и многое другое.

В группах свободного творчества школьники смогут обучиться навыкам трехмерного моделирования. Кроме того, для учеников обустроена библиотека и арт-мастерская.

В гимназии также будет оборудован актовый зал на 356 посадочных мест, в котором можно будет проводить школьные концерты и устраивать праздничные мероприятия.

До этого руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что основные работы по строительству детского сада на 345 мест полностью выполнили на Ясеневой улице в Москве. Ввести и открыть объект планируется до конца 2021 года. По его словам, после ввода детсада застройщик планирует передать его городу. Общая площадь учреждения составляет более 6,5 тысячи квадратных метров.