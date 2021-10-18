Первая нитка «Северного потока — 2» готова к работе

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Первая нитка российского газопровода «Северный поток — 2» полностью заполнена техническим газом. Она готова к работе. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила компания Nord Stream 2 AG, которая строила газопровод.

— В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что работы на второй нитке газопровода продолжаются. О дальнейших результатах оператор сообщит дополнительно.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод запустят в ближайшие дни. Он отметил, что дальнейшие работы с газопроводом будут зависеть от европейского регулятора.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.