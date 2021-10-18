XIX Московский фестиваль прессы
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первая нитка «Северного потока — 2» готова к работе

Михаил Алимов

Экономика
Первая нитка «Северного потока — 2» готова к работе
Фото: gazprom.ru

Первая нитка российского газопровода «Северный поток — 2» полностью заполнена техническим газом. Она готова к работе. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщила компания Nord Stream 2 AG, которая строила газопровод.

— В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что работы на второй нитке газопровода продолжаются. О дальнейших результатах оператор сообщит дополнительно.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод запустят в ближайшие дни. Он отметил, что дальнейшие работы с газопроводом будут зависеть от европейского регулятора.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в наступающем отопительном сезоне, то есть до конца года.

Читайте также:
газРоссияСеверный поток — 2
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межкультурный диалог: поиск новых решений

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Праздник для папки

Все мнения
О проекте