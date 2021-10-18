Более 300 указателей на русском и английском языках установили на автовокзалах в Москве

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Более 300 новых указателей на русском и английском языках установили на автовокзалах и автостанциях в столице. Теперь навигация в этих пунктах ничем не отличается от остального московского транспорта. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

— Московский транспорт — это единая система, и общая навигация нужна, чтобы пассажиры легко ориентировались везде. Для вокзалов это особенно актуально: там гости знакомятся с транспортной навигацией и потом легче ориентируются в городе, — говорится в сообщении.

До этого указатели на двух станциях Московского метрополитена продублировали на узбекском языке и фарси. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного метро.

Отмечается, что обновленные надписи появились на станциях «Прокшино» и «Лесопарковая» из-за близкого расположения к миграционному центру «Сахарово». В ведомстве добавили, что одна из главных задач метро — понятная и удобная для всех пассажиров навигация. Например, надписи на электронном табло в вагонах поездов дублируются на девяти языках.