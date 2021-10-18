В правительстве РФ рассказали об «исчерпанном» восстановлении экономики

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В России замедляются темпы деловой активности. Маловероятно, что темпы роста ВВП в стране смогут превысить 4,2 процента до конца текущего года. Такое мнение в понедельник, 18 октября, выразил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, в августе эксперты предполагали, что темпы роста экономики будут развиваться более динамично.

— Тем не менее в последние два месяца мы видим, что деловая активность замедлилась, восстановление в общем себя исчерпало, и сейчас экономика вышла на свою траекторию, — сказал Решетников.

Он отметил, что рассчитывать на более высокие темпы роста ВВП не стоит. В связи с тем, что в стране распространяется коронавирусная инфекция, экономическая сфера сталкивается с рядом трудностей.

Министр подытожил, что, согласно его прогнозам, прирост ВВП в ближайшие три года составит примерно три процента в год, пишет Интерфакс.

6 октября в докладе Всемирного банка об экономике региона Европы и Центральной Азии отмечалось, что рост российского ВВП в 2021 году увеличился с 3,2 процента до 4,3 процента. При этом в последующие годы прогноз ухудшился: с 3,2 процента показатель упал до 2,8 процента в 2022 году, а в 2023-м он составит 1,8 процента вместо ожидаемых ранее 2,3.

В июне министр финансов Антон Силуанов заявил, что уровень инфляции свидетельствует о перегреве экономики в России.