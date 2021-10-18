Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водителю, ехавшему по МКАД с ребенком на руках, предстоит выплатить штраф

Илья Ашуров

Происшествия
Водителю, ехавшему по МКАД с ребенком на руках, предстоит выплатить штраф
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 21-й километр Карта всех событий

Столичная ГИБДД установила личность водителя, который ехал по МКАД с ребенком на руках. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео с инцидентом, о котором идет речь, появилось в Сети днем 17 октября. На нем видно, как водитель автомобиля Toyota едет держа на руках младенца.

Видео: Telegram / Москва 24

Вскоре нарушитель был выявлен.

— Также установлено, что нарушение допущено в 16:00 на 21-м километре внутренней стороны МКАД. 26-летним водителем автомобиля Toyota оказался житель Калужской области, — пояснили в пресс-службе ГИБДД.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами. Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

Читайте также:
ДетиМоскваадминистративные правонарушения
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте