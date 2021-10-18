Водителю, ехавшему по МКАД с ребенком на руках, предстоит выплатить штраф
Столичная ГИБДД установила личность водителя, который ехал по МКАД с ребенком на руках. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.
Видео с инцидентом, о котором идет речь, появилось в Сети днем 17 октября. На нем видно, как водитель автомобиля Toyota едет держа на руках младенца.
Вскоре нарушитель был выявлен.
— Также установлено, что нарушение допущено в 16:00 на 21-м километре внутренней стороны МКАД. 26-летним водителем автомобиля Toyota оказался житель Калужской области, — пояснили в пресс-службе ГИБДД.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД». Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере трех тысяч рублей.
До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами. Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.