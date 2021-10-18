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Плановую медпомощь в поликлиниках Белоруссии приостановили из-за коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Плановую медпомощь в поликлиниках Белоруссии приостановили из-за коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В Белоруссии приостанавливается плановая медицинская помощь для лучшего лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

— Временно приостановлено оказание плановой медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения. В том числе речь идет о проведении диспансеризации, скрининговых мероприятий, оказание реабилитационной помощи, выполнение физиотерапевтических процедур, лечение в отделениях дневного пребывания, оказание плановой стоматологической помощи, — говорится на сайте ведомства.

В этот же день за сутки в России выявили 34 325 новых случаев заболевания коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. При этом у 8,2 процента не обнаружены клинические проявления болезни. Российские медики полностью вылечили от ковида еще 16 431 пациента, а количество смертельных случаев составило 998.

До этого директор национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эксклюзивном интервью сайту «ВМ» сообщил, что мир оказался не готов к пандемии коронавируса из-за организационных факторов, несмотря на высокий уровень медицины.

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