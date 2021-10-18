Украинская компания подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Государственная компания «Нафтогаз Украины» направила заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил глава украинской компании Юрий Витренко в ходе брифинга.

— «Нафтогаз» как национальная компания... подала заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2» перед немецким регулятором — Федеральным агентством немецких сетей, — цитирует РИА Новости его слова.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG заявили, что первая нитка российского газопровода «Северный поток — 2» полностью заполнена техническим газом. Уточняется, что работы на второй нитке газопровода продолжаются. О дальнейших результатах оператор сообщит дополнительно.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в текущем отопительном сезоне, то есть до конца года.