Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Машина перевернулась в результате аварии в Третьем Крутицком переулке в столице

Виктория Сикерина

Происшествия
Машина перевернулась в результате аварии в Третьем Крутицком переулке в столице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Автомобиль перевернулся из-за дорожной аварии в Третьем Крутицком переулке в Москве. Об этом в понедельник, 18 октября, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах города.

По его информации, происшествие случилось на выезде на Новоспасский мост. Машина марки ВАЗ проехала на красный сигнал светофора с превышением скорости. В результате случилось столкновение с легковым автомобилем марки BMW. В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Похожая авария случилась в Москве 12 октября. Тогда машина перевернулась около дома № 59 на проспекте Маршала Жукова в Москве. После сообщения об инциденте на место немедленно выехали оперативные городские службы.

В понедельник, 14 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что столичными районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. С начала этого года в них зарегистрировали по 36 ДТП с участием пешеходов.

Читайте также:
Скорая помощьДТПпревышение скорости
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Маркова
Ольга Маркова

Верните дикость!

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гэндальф белый и хоббит черный

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ипотека делает семьи крепче

Надежда Головкова
Надежда Головкова

Три риска интернет-покупок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Россия гарантирует «чистоту» неба

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Афонское старчество: плоды послушания

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Развели кабанов, понимаешь

Все мнения
О проекте