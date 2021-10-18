Машина перевернулась в результате аварии в Третьем Крутицком переулке в столице

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Россия, Москва, 3-й Крутицкий переулок Карта всех событий

Автомобиль перевернулся из-за дорожной аварии в Третьем Крутицком переулке в Москве. Об этом в понедельник, 18 октября, «ВМ» сообщил источник в экстренных службах города.

По его информации, происшествие случилось на выезде на Новоспасский мост. Машина марки ВАЗ проехала на красный сигнал светофора с превышением скорости. В результате случилось столкновение с легковым автомобилем марки BMW. В результате ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Похожая авария случилась в Москве 12 октября. Тогда машина перевернулась около дома № 59 на проспекте Маршала Жукова в Москве. После сообщения об инциденте на место немедленно выехали оперативные городские службы.

В понедельник, 14 октября, в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что столичными районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. С начала этого года в них зарегистрировали по 36 ДТП с участием пешеходов.