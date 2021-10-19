Две одиннадцатилетние девочки пропали в Красноярском крае

Фото: МВД

Сотрудники полиции разыскивают двух одиннадцатилетних школьниц, которые пропали накануне в Дудинке на севере Красноярского края. Об этом во вторник, 19 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В ведомстве уточнили, что накануне поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, но последняя тоже не ночевала дома.

— В Дудинке сотрудники ОМВД России по Таймырскому району разыскивают двух пропавших девочек, — сказано в сообщении.

Отмечается, что на поиски детей ориентирован весь личный состав уголовного розыска. В данный момент в Дудинке плюс один градус и незначительный ветер.

Пропавшего под Воронежем трехлетнего мальчика нашли живым. Трехлетний ребенок, который пропал 2 октября в селе Владимировка под Воронежем, оказался жив. В поисках ребенка принимали участие следователи, сотрудники МЧС, полицейские, волонтеры и местные жители.