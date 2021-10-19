Автотрансформатор на подстанции «Баскаково» заменят в Вешняках

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Московские энергетики начали заменять автотрансформатор на подстанции «Баскаково» в столице. Работы ведутся в рамках третьего этапа реконструкции объекта. Работы планируется завершить в декабре 2021 года. Об этом во вторник, 19 октября, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Обновленный трансформатор даст возможность снизить нагрузку на центр питания. Кроме того, по итогу реконструкционных работ потери электроэнергии должны сократиться.

Специалисты заменят два регулировочных трансформатора, чья мощность пока составляет 40 мегаватт-ампер каждый на трансформаторы мощностью 63 мегаватта-ампера. Это поможет создать резерв мощностей для присоединения новых абонентов. Энергетики также обновят электромеханические устройства релейной защиты на более технологичные устройства отечественного производства с микропроцессорами, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В январе 2021 года специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап масштабной реконструкции подстанции «Баскаково» на востоке столицы.

Тогда в питающем центре установили современное электрооборудование отечественного производства, также были заменены масляные выключатели на экологичные элегазовые. Специалисты смонтировали автоматизированную систему дистанционного управления электрооборудованием и микропроцессорные системы релейной защиты и автоматики.