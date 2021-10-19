Внедорожник повис на ЛЭП и обесточил две деревни в подмосковном Чехове

Фото: Скриншот видео МК

Россия, Московская область, Чехов Карта всех событий

В подмосковном Чехове внедорожник врезался в линию электропередачи. По предварительным данным, в результате инцидента две деревни остались без электричества. В Сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что автомобиль будто висит на электропроводах. На месте работают оперативные службы.

Видео: Telegram/MK

Трагический случай ДТП произошел в Подмосковье в августе. В городском округе Шаховская муж и жена на мотоцикле на повороте вылетели на встречную полосу и столкнулись с грузовиком. Они буквально нырнули под него, утверждают очевидцы. От столкновения мотоцикл моментально взорвался, а пострадавшие отлетели в сторону.

Находившиеся рядом автомобилисты начали тушить горевшую технику, вызвали скорую помощь. Но понимали, что мотоциклистов было уже не спасти.