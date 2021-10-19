Михаил Барщевский: Экспресс-тестирование школьников ни в коей мере не противоречит Конституции

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Пилотный проект по экспресс-тестированию учащихся на коронавирус, который проводится в десяти столичных школах, не противоречит Конституции России. Об этом заявил полномочный представитель правительства Российской Федерации в Конституционном суде и Верховном суде Михаил Барщевский.

— Совместный приказ Департамента образования и Департамента здравоохранения Москвы о тестировании учеников и воспитанников школ и детских садов базируется на четкой правовой основе, — заявил юрист.

Он отметил, что тестирование представляет собой раннюю диагностику опасной болезни, а не медицинскую помощь или врачебную услугу, и направлено как раз на обеспечение соблюдения конституционного права каждого гражданина на защиту здоровья. По его словам, таким образом, проект не нарушает 21-ю статью Конституции РФ, запрещающую проводить какие-либо медицинские и иные опыты, эксперименты, на которую ссылаются противники экспресс-тестов. По этой же причине тестирование не нарушает Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», где говорится, что школы не могут являться площадкой для проведения каких-либо медицинских исследований и процедур.

— В том же законе сказано, что школы обязаны обеспечить безопасность учащихся во время их пребывания в образовательной организации, а также своевременное проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, — цитирует юриста MK.RU.

Михаил Барщевский уточнил, что приказ об экспресс-тестировании опирается на указ мэра о введении с марта 2020 года режима повышенной готовности из-за коронавируса в соответствии с законом «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который говорит о приоритете профилактики при помощи мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, и постановление правительства РФ «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих», к которым относится и коронавирусная инфекция.

В десяти московских школах 14 октября началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19. Школьники и ученики дошкольных групп будут сдавать тест раз в две недели. Бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус позволит уменьшить заболеваемость и нагрузку на врачей, вовремя выявить заболевание и предотвратить осложнения, а также не допустить массового перевода школ в дистанционный режим. Отмечается, что такая практика повсеместно распространена во многих европейских странах, включая Германию, Великобританию и Австрию.

Введение тестирования обосновано ростом заболеваемости коронавирусом среди детей. Они в 1,5 раза чаще стали заражать совместно проживающих с ними родственников, что тяжело сказывается именно на них.

19 октября уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская отметила, что проведение экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию среди московских школьников даст возможность избежать массового перевода учеников на удаленное обучение.