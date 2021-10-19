Появилось видео пожара в жилом доме на Большой Черемушкинской улице

Фото: Скриншот видео Telegram-канала Новости Москвы

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 11к1 Карта всех событий

В Сети появились кадры с места пожара в жилом доме на Большой Черемушкинской улице в Москве. На них видно, что балкон квартиры, расположенной на последнем этаже здания, охвачен пламенем. Из двух соседних окон на том же этаже идет серый дым.

По данным МЧС, возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице. Сообщение о пожаре поступило в 11:55. В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Видео: Telegram / Новости Москвы

— В 12:33 пожар ликвидировали. Спасено шесть человек. К сожалению, в результате пожара пострадали два человека, — рассказали в ведомстве.

Источник «ВМ» в экстренных службах отметил, что один человек был спасен из горящей квартиры и еще пятеро из соседних квартир. В результате инцидента пострадали два человека, одного из них доставили в больницу, другой от госпитализации отказался.

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.