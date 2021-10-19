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Ксения Собчак возвращается в Москву, пробыв в Париже меньше пяти часов

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Ксения Собчак возвращается в Москву, пробыв в Париже меньше пяти часов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак возвращается в Москву из Парижа. В столице Франции она провела менее пяти часов. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник.

По словам собеседника «ВМ», самолет Собчак вылетает из аэропорта Париж — Шарль-де-Голль в 19:05 по московскому времени во вторник, 19 октября. Телеведущая прибудет в Шереметьево в 22:55.

До этого «ВМ» со ссылкой на информированный источник сообщала, что Собчак собирается улететь в Париж. Вылет журналистки из аэропорта Шереметьево был запланирован на 10:00.

Смертельное ДТП с участием Собчак

Вечером 9 октября на трассе между Адлером и Красной Поляной автомобиль Mercedes, в котором в качестве пассажира находилась Собчак, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen. Последний по инерции задел автобус с десятью пассажирами. Телеведущая сразу после случившегося покинула место ДТП на другой машине.

В автомобиле Volkswagen находились три человека. Одна из пассажирок погибла. Вторая пассажирка и водитель получили травмы. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Позже Собчак подтвердила информацию о ДТП в Сочи и рассказала, что в результате аварии получила сотрясение мозга и многочисленные травмы. По словам телеведущей, она испытывает «ужас и шок» от того, что погибли люди.

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