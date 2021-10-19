Убитую в Вологде девятилетнюю девочку похоронят 21 октября
Прощание с девятилетней девочкой, которую убили в Вологде, пройдет 21 октября в кафедральном соборе. Об этом во вторник, 19 октября, рассказал мэр города Сергей Воропанов.
Он отметил, что траурная церемония состоится с 10:00 до 11:00 по местному времени.
— Похоронят девочку на Козицинском кладбище, — написал Сергей Воропанов на персональной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также мэр Вологды выразил соболезнования родным и близким ребенка.
Девочка в возрасте девяти лет пропала в Вологде в субботу, 16 октября. Ее искали с полудня 17 октября. К поискам были привлечены сотрудники полиции, СК РФ, спасатели и волонтеры.
Тело ребенка нашли в квартире пятиэтажного дома в Долгом переулке.
Вскоре подозреваемую в убийстве девочки 40-летнюю женщину задержали. Однако она отказалась от общения со следователями и находилась в невменяемом состоянии.
В результате стало известно, что женщину, которую подозревают в убийстве девятилетней девочки в Вологде, могут по решению суда поместить в психиатрический стационар для проведения экспертизы.
Также 19 октября следствие возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые не смогли определить, что пребывание в семье представляло для убитой девятилетней девочки из Вологды угрозу.