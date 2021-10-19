США планируют привлечь к ответственности Газпром за нарушение санкций

Фото: whitehouse

Соединенные Штаты Америки хотят привлечь к ответственности российскую компанию «Газпром» за нарушение санкционных предписаний. Об этом заявили во вторник, 19 октября, в Министерстве финансов США со ссылкой на слова первого заместителя ведомства Уолли Адейемо.

Во время критических заявлений сенаторов он отметил, что страна отказалась от ограничительных мер против газопровода «Северный поток — 2».

— Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь Газпром к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции, — цитирует РИА Новости слова замминистра.

До этого на новый газопровод отреагировали в другом государстве — на Украине. 18 октября государственная компания «Нафтогаз Украины» направила заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в текущем отопительном сезоне, то есть до конца года.