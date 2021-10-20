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Визитки из сериала «Игра в кальмара» появились на улицах Испании

Анастасия Колоскова

Общество
Визитки из сериала «Игра в кальмара» появились на улицах Испании
Фото: youtube.com/NETFLIX

На улицах сразу в нескольких испанских городах начали находить визитки из резонансного сериала «Игра в кальмара», что вызвало настороженность у местной полиции.

Отмечается, что на обратной стороне карточки указан QR-код вместо номера телефона.

Ситуация не осталась незамеченной у полиции. Правоохранители призвали местных жителей не переходить по ссылке на карточке, так как подобный ход могли использовать не только желающие пошутить или прорекламировать товар, но и мошенники. При сканировании кода данные владельца смартфона, в том числе и реквизиты банковских счетов, могут отправиться преступникам.

Причастных к изготовлению визиток разыскивает следствие, пишет Пятый канал.

Новый сериал Netflix «Игра в кальмара» стал самым просматриваемым среди взрослых и подростков в истории платформы. Сюжет корейской фантастики не нов — зрители увидят очередные игры на выживание, главный приз в которых составляет сорок миллионов долларов.

Кандидат психологических наук, заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии Московского института психоанализа Михаил Иванов предупредил об опасности сериала «Игра в кальмара» для детей.

Южнокорейская драма покорила сердца зрителей по всей планете, претендуя побить абсолютный рекорд по просмотрам. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов, с чем связана такая популярность сериала.

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