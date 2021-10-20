Сергей Собянин продлил срок обеспечения бесплатными лекарствами сердечников в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве жители, которые перенесли острый инфаркт миокарда или инсульт, смогут получать бесплатные лекарства в течение двух лет вместо одного года. Соответствующее постановление в среду, 20 октября, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Программа по обеспечению бесплатными лекарствами граждан принята еще в 2019 году. Согласно ей, на них имеют право пациенты с мерцательной аритмией и высоким уровнем холестерина в крови (гиперлипидемией), а также те, которые имеют высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Им льготные препараты полагаются пожизненно.

Пациенты с инсультом, инфарктом миокарда или те, кому было выполнено шунтирование, стентирование (ангиопластика) и радиочастотная абляция имели право в течение года получать бесплатные дезагрегантные лекарства, которые препятствуют образованию тромбов. Теперь этот срок увеличен до двух лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Все препараты выдаются только по медицинским показаниям, а за 2021 год их получили более 130 тысяч москвичей.

В сентябре сообщалось, что москвичи смогут получить льготные лекарства в коммерческих аптеках. Это позволит высвободить человеческий ресурс и разгрузить склады. Для пациентов нововведение откроет больше точек для получения нужных лекарств.