СМИ назвали условие увеличения поставок газа из России в Европу

Фото: gazprom.ru

Россия «продемонстрировала Европе», что готова увеличить объемы поставок газового топлива только в том случае, если европейский регулятор одобрит запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в среду, 20 октября, пишет агентство Bloomberg.

— Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали, — приводят в публикации слова источника.

По его словам, российская сторона полностью выполняет свои обязательства по поставкам топлива.

18 октября первая нитка российского газопровода «Северный поток — 2» была полностью заполнена техническим газом. Она готова к работе.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа находится на пороге кризиса энергетической отрасли, который через несколько недель может стать настоящим потрясением. По его словам, к настоящему моменту политика российской компании «Газпром» и запуск трубопровода «Северный поток — 2» отражаются на росте цен на голубое топливо.

На фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину цена на топливо в Европе выросла на 14 процентов. Об этом в понедельник, 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1281,9 доллара за тысячу кубических метров, или 106,91 евро за МВт*ч.